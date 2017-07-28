На Тернопільщині внаслідок пожежі пошкоджено сауну в приватному будинку.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 27 липня о 18.50 на території дачного кооперативу ТОВ «Надія» в прилеглому до Тернополя с. Петриків виникла пожежа в житловому будинку.

Вогнем знищено дерев’яне облицювання приміщення сауни на площі 12 м кв, вікно, пошкоджено керамічне оздоблення.

Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-2 та відділенням ДПРЧ-1 Управління, під час гасіння врятовано 1 будівлю.

Обставини виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.