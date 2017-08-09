На Тернопільщині подружжя поранили з травматичного пістолета

18:02, 09 серпня 2017
Тернопіль
92 0

В селі Іванків з’ясовували відносини місцеві мешканці та жителі сусіднього села. 

На Тернопільщині поранили подружжя / фото УНІАН

На Тернопільщині госпіталізовано  двох осіб, яких поранили в ході конфлікту з травматичного пістолета. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про двох пацієнтів з вогнепальними пораненнями надійшло до працівників Борщівського відділення поліції від чергового лікаря райлікарні.

Читайте такожЗ Тернополя планують запустити авіарейс до Києва (відео)

Виявилося, що в селі Іванків з’ясовували відносини місцеві мешканці та жителі сусіднього села.  

Встановлено, що житель села Мушкатівка заборгував гроші. Мирного вирішити питання не вдалося, у кожного з опонентів були свої захисники, тож конфлікт переріс у бійку. Аби втихомирити опонентів, один з чоловіків застосував травматичну зброю. При цьому кілька куль потрапили в живіт боржнику, одна зачепила плече його дружини, яка стояла поряд. За фактом умисних легких тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження згідно ст.  125 ККУ. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #стрілялнина на тернопільщині