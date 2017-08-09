На Тернопільщині подружжя поранили з травматичного пістолета

На Тернопільщині госпіталізовано двох осіб, яких поранили в ході конфлікту з травматичного пістолета. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про двох пацієнтів з вогнепальними пораненнями надійшло до працівників Борщівського відділення поліції від чергового лікаря райлікарні.

Читайте такожЗ Тернополя планують запустити авіарейс до Києва (відео)

Виявилося, що в селі Іванків з’ясовували відносини місцеві мешканці та жителі сусіднього села.

Встановлено, що житель села Мушкатівка заборгував гроші. Мирного вирішити питання не вдалося, у кожного з опонентів були свої захисники, тож конфлікт переріс у бійку. Аби втихомирити опонентів, один з чоловіків застосував травматичну зброю. При цьому кілька куль потрапили в живіт боржнику, одна зачепила плече його дружини, яка стояла поряд. За фактом умисних легких тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження згідно ст. 125 ККУ.