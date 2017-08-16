Комунальний ФК "Тернопіль" припинив виступи у чемпіонаті з футболу серед команд Другої ліги через відсутність фінансування

ФК «Тернопіль» припинив виступи у чемпіонаті з футболу серед команд Другої ліги через відсутність фінансування. Як повідомили УНІАН в прес-службі клубу, відповідний лист скеровано президенту Професійної футбольної ліги України Сергію Макарову.

Водночас в міській раді запевняють, що клуб не припинить існування.

«Клуб і команда не зникає. У зв’язку з відсутністю фінансування ми знімаємося зі змагань у Другій лізі. Зараз клуб переформатовується. Буде проаналізовано всі помилки, переглянутий план фінансування, змінено підхід до комплектації команди. Ми належно підготуємося до наступного сезону, щоб у всеозброєнні увійти до реформованої Національної футбольної ліги України», – повідомив начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту міської ради Микола Круть.

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Керівництво клубу подякувало тренерам, футболістам, працівникам клубу за роботу та вболівальникам за підтримку і висловило сподівання, що футболісти ФК «Тернопіль» знайдуть собі нові команди.

Як відомо, ФК «Тернопіль» був створений у 2007 році, в 2012-му клуб отримав професійний статус.

Два сезони муніципали виступали в другій та три – у першій українській лізі. Сезон-2017/18 команда розпочала в другій лізі.

Із припиненням виступів ФК «Тернопіль» місто залишиться представленим у Другій лізі командою «Нива».