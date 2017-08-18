На Тернопільщині ще 23 учасники АТО отримали земельні ділянки (фото)

На Тернопільщині ще 23 учасники АТО отримали земельні ділянки. Як повідомили УНІАН В прес-службі облдержадміністрації, вручив документи бійцям на отримання землі, яка знаходяться у напрямку автодороги Львів-Тернопіль, голова ТОДА Степан Барна.

Він подякував військовослужбовцям за захист рідної держави від агресора.

«В Тернопільській області виділено понад 4 800 земельних ділянок учасникам антитерористичної операції – це один з найкращих показників в Україні. Ми і надалі будемо продовжувати цю традицію. На жаль, мають місце й прикрі випадки, коли органи місцевого самоврядування не завжди йдуть на зустріч у виділенні земельних ділянок, але ми маємо зробити все для того, щоб кожен учасник антитерористичної операції отримав таку допомогу, мав можливість господарювати на власній землі, де побудує будиночок, де посадить деревце», – сказав Барна.

У Головному управлінні Держгеокадастру повідомили, що на Львівській трасі у власність учасникам АТО та родинам загиблих військовослужбовців передано вже майже 700 ділянок.