Восени на Тернопільщині відбудуться вибори до 4 об'єднаних територіальних громад

Восени на Тернопільщині відбудуться вибори до чотирьох об'єднаних територіальних громад. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, Центральна виборча комісія оголосила з 9 вересня про початок виборчого процесу перших виборів об’єднаних територіальних громад, які відбудуться у неділю, 29 жовтня.

Зокрема, у Тернопільській області на вибори ідуть 4 об’єднані громади – Зборівська, Хоростківська, Лановецька та Саранчуківська.

У ці громади об’єднають 34 сільських ради та близько 50 тис. населення. До складу Зборівської громади входять 17 сільських рад з кількістю понад 16 тис. населення. Хоростківська громада Гусятинського району об’єднує 7 сільських рад із населенням понад 14 тис. осіб. До Лановецької громади вирішили приєднатися 5 сільрад. Дана громада налічуватиме близько 13 тис. До складу ж Саранчуківської громади, що на Бережанщині, ввійдуть 5 сільрад із населенням 2,5 тис.б.

Одночасно в області є гострим питання щодо виборів у Товстенській громаді Заліщицького району, яка має на меті об’єднати 17 сільрад із кількістю населення понад 19 тис. осіб. Адже ЦВК прийняла постанову про відсутність правових підстав для призначення перших виборів у цій громаді. Утім, до центральної виборчої комісії звертатимуться повторно із проханням дозволити провести вибори у грудні.

«Процес із децентралізацією має бути завершений, адже під це виділяються колосальні за всю історію незалежності кошти і це унікальна можливість в людей взяти самим відповідальність за себе, за своє містечко чи село і за свою громаду. Але водночас, ми маємо розуміти, що громада зможе повноцінно функціонувати лише тоді, коли вона навчиться не тільки чекати коштів, які їм будуть виділені, а перш за все сама почне дбати про наповнення власного бюджету. Нині, зокрема, 100% сплати за оренду землі та 60% ПДФО, які сплачуються із заробітної плати, залишаються у бюджеті громади. Отже, громада має усвідомлювати необхідність легалізації робочих місць. А ще – легалізація акцизу. Держава свідомо пішла на збільшення акцизу на 5%, але у багатьох селах навіть близько немає касових апаратів, а це означає, що алкоголь і тютюнові вироби продають нелегально. Відтак до бюджетів громад не надходять потрібні кошти, за рахунок яких має розвиватися інфраструктура громад, медичні та освітні заклади», – підкреслив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Нагадаємо, в області уже діють 36 об’єднаних територіальних громад, які охоплюють 34% території та 27% населення. Загалом об’єдналися 206 міських, селищних та сільських рад (345 населених пунктів), що складає третину від їх загальної кількості.