На Тернопільщині прокуратура домоглася відшкодування 1,5 мільйонів гривень підприємством

На Тернопільщині прокуратура домоглася відшкодування 1,5 млн грн підприємством, яке ухилилося від сплати податків на дану суму.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, слідством встановлено, що посадові особи підприємства, зареєстрованого та діючого на території Тернопільської області, не відображали у податковій звітності реалізацію продуктів харчування фізичним особам, внаслідок чого занизили оподаткування з податку на прибуток підприємства.

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Під час досудового слідства, відкритого за ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків у великих розмірах), приватним підприємством відшкодовано суму заборгованості та завдані державі збитки у повному обсязі.