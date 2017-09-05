На Тернопільщині прокуратура домоглася відшкодування 1,5 мільйонів гривень підприємством
Підприємство ухилилося від сплати податків на дану суму.
На Тернопільщині прокуратура домоглася відшкодування 1,5 млн грн підприємством, яке ухилилося від сплати податків на дану суму.
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, слідством встановлено, що посадові особи підприємства, зареєстрованого та діючого на території Тернопільської області, не відображали у податковій звітності реалізацію продуктів харчування фізичним особам, внаслідок чого занизили оподаткування з податку на прибуток підприємства.
Читайте такожТернопільщина потрапила в п’ятірку областей, де створено найбільше нових підприємств
Під час досудового слідства, відкритого за ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків у великих розмірах), приватним підприємством відшкодовано суму заборгованості та завдані державі збитки у повному обсязі.