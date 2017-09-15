Шумська районна центральна лікарня отримала автомобіль швидкої допомоги (фото)

Шумська районна центральна лікарня отримала автомобіль швидкої допомоги.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ключі від автомобіля передав заступнику головного лікаря лікарні Людмилі Зінько голова ТОДа Степан Барна.

Він нагадав, що цьогоріч на перекриття даху медзаклад також отримав 1 млн грн від Фонду регіонального розвитку.

«За останні два роки у Шумський район було вкладено більше 30 млн грн. Ці кошти спрямували на розвиток інфраструктури та облаштування соціальних об`єктів», - зазначив очільник області.

Автомобіль швидкої районній лікарні передали завдяки допомозі Міжнародного центру ЮНЕСКО та благодійного фонду агрохолдингу «Мрія». Останній додатково виділив кошти на перевезення автомобіля з Франції.

«Спільні ініціативи громадських організацій, благодійних фондів і влади є надзвичайно важливими, дієвими та корисними для суспільства», – відзначив Барна.