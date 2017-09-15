Шумська районна центральна лікарня отримала автомобіль швидкої допомоги (фото)
Автомобіль швидкої районній лікарні передали завдяки допомозі Міжнародного центру ЮНЕСКО та благодійного фонду агрохолдингу «Мрія».
Шумська районна центральна лікарня отримала автомобіль швидкої допомоги.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ключі від автомобіля передав заступнику головного лікаря лікарні Людмилі Зінько голова ТОДа Степан Барна.
Він нагадав, що цьогоріч на перекриття даху медзаклад також отримав 1 млн грн від Фонду регіонального розвитку.
«За останні два роки у Шумський район було вкладено більше 30 млн грн. Ці кошти спрямували на розвиток інфраструктури та облаштування соціальних об`єктів», - зазначив очільник області.
Автомобіль швидкої районній лікарні передали завдяки допомозі Міжнародного центру ЮНЕСКО та благодійного фонду агрохолдингу «Мрія». Останній додатково виділив кошти на перевезення автомобіля з Франції.
«Спільні ініціативи громадських організацій, благодійних фондів і влади є надзвичайно важливими, дієвими та корисними для суспільства», – відзначив Барна.