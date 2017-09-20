Тернопільщина першою в Україні презентувала електронну картку пацієнта (фото)

Тернопільщина першою в Україні презентувала електронну картку пацієнта. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, презентація електронної охорони здоров’я відбулася на базі Збаразького районного центру первинної медико-санітарної допомоги, де тепер пацієнти користуватимуться єдиною електронною системою, що міститиме дані про кожного з них.

Участь у презентації електронної картки пацієнта взяли голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, начальник управління охорони здоров’я Володимир Богайчук, керівництво та лікарі районної лікарні.

Як зазначив під час презентації картки Богайчук, це – перший крок щодо реформи системи охорони здоров’я.

«Вже є електронна картка, з якою пацієнт приходить у реєстратуру й реєструється. Водночас, в нас працює сайт охорони здоров’я області, де є електронна система, в якій пацієнт також може зареєструватися. На сайті є перелік усіх лікарів первинної ланки й перелік лікувальних закладів, які надають медичні послуги. Тому пацієнт має вибір», – розповів Богайчук.

За його даними, ціна картки – 15 грн. З одного боку картка містить QR код, що, відповідно, дозволить сканувати дані про пацієнта. Власне, на електронну картку занесені такі дані: прізвище, ім’я, по-батькові, дата та рік народження, група крові і номер контактної особи.

Барна зазначив, що електронна система обліку хворих дасть можливість чітко розуміти, де перебувають на лікуванні хворі, скільки їх на території області, і відповідно унеможливити зловживання в цьому питанні.



«Медична реформа передбачає екстериторіальність, а це означає, що відтепер гроші ітимуть за пацієнтом, і будуть у тих лікувальних закладах, де пацієнт буде проходити лікування. У свою чергу, електронна картка пацієнта, навіть, коли він перебуватиме без свідомості, за допомогою QR-коду, який знаходиться на картці, дозволить оперативно отримати про нього інформацію та надати йому кваліфіковану допомогу. А, відповідно, вчасно надана правильна медична допомога, як акцентував очільник області, дозволить врятувати більше життів», – сказав Барна.

Він додав, що на запровадження електронного обліку пацієнтів облрада вже виділили понад 500 тис. грн.

«Такі ж кошти виділяють органи місцевого самоврядування. Власне, це дозволить забезпечити не тільки ефективність надання медичних послуг, а й їх якість», – переконаний голова ТОДА.