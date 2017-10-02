На Тернопільщині внаслідок отруєння грибами померла 11-річна дитина. Як повідомили УНІНА в обласному лабораторному центрі, трагедія сталася наприкінці минулого тижня в Теребовлянському районі.

Отруєння сталось внаслідок вживання грибів, серед яких була смертельно отруйна бліда поганка.

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Загалом в області вже підтверджено та зареєстровано 8 випадків отруєння грибами, зокрема, 5 осіб в Тернополі та по 1 особі в Ланівецькому, Підволочиському та Теребовлянському районах. Серед потерпілих – 4 дітей.