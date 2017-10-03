На Тернопільщині майже 100% об’єктів житлового фонду та соціальної інфраструктури готові до опалювального сезону. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час час селекторної наради з регіонами щодо підготовки до опалювального періоду під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка повідомив голова ТОДА Степан Барна.

Водночас він додав, що в області через недопрацювання в Тернополі показник обладнання тепловими лічильниками складає лише 17,5%.

«Власне «Тернопільобленерго» встановлено практично 100% лічильників в області, у місті Тернопіль ситуація значно гірша, адже наразі встановлено лише 12,7% лічильників. Ми маємо певні зобов’язання перед Віце-прем’єр-міністром Геннадієм Зубком щодо встановлення у Тернополі близько 40% теплових лічильників до кінця року. Відповідно в цьому напрямі зараз активно працюємо з Тернопільською міською радою», – зазначив Барна.

Він також додав, що в області ведеться підготовка до осінньо-зимового періоду у сфері дорожнього господарства.

«На 40% вже укомплектовані посипковим матеріалом на зиму. На останній колегії ми піднімали це питання, застерегли і обговорили щодо неможливості повторення ситуації, яка склалася в минулому році. Сподіваюся, що цей рік для Тернопільщини буде стабільним, прогнозованим і доступним для використання дорожніх шляхів», – сказав голова ТОДА.