На Тернопільщині 55-річний чоловік до смерті побив свою матір. Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора до Теребовлянського відділу зателефонували місцеві мешканці і повідомили, їхню 78-річну односелицю сильно побив син.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та медики. Потерпілу бригада швидкої доправила у реанімаційне відділення. В пенсіонерки виявили відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, переломи кісток голови, руки, стегна. Врятувати життя жінки лікарям не вдалося.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що травми пенсіонерці наніс її син, який періодично проходив лікування у психоневрологічних закладах, має інвалідність третьої групи.

Чоловік у скоєному зізнався. Розповідає, що конфлікт виник спонтанно, суперечка між родичами виникла через гроші. Розлютившись, він схопив ворот для криниці й почав ним наносити удари по голові і тілу матері.

Кривдника госпіталізували у психоневрологічний заклад.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 121 ч. 2 ККУ (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті).