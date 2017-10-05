На Тернопільщині внаслідок падіння трактора в 40-метрову канаву загинув 45-річний водій. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора близько 20 год неподалік села Рудники Підгаєцького району.

Одна людина загинула і одна потрапила до лікарні - наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 4 жовтня на Підгаєччині. Неподалік села Рудники перекинувся трактор.

За даними поліції, водій трактора марки «ЮМЗ 6КЛ», їдучи польовою дорогою, не впорався з керуванням і злетів у кювет. Висота спуску склала 40 м, трактор, падаючи, перекидався.

На момент ДТП з водієм був і пасажир. Останній під час падіння вилетів з трактора і відбувся лише забоєм грудної клітки, чоловіка госпіталізували.

Натомість водій від отриманих травм він помер на місці пригоди.