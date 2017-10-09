На Тернопільщині у ДТП загинули троє людей (фото)

На Тернопільщині у ДТП загинуло троє осіб. Як повідомили УНІАН в прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася 6 жовтня на автодорозі Остріг-Кременець поблизу села Підлісці.

Зіткнулися «Москвич» АЗЛК-2140 та Volkswagen Touareg.

За попередньою інформацією, водій АЗЛК виїхав на проїзну частину дороги з правого узбіччя та зіткнувся з позашляховиком.

В результаті удару від отриманих травм на місці автопригоди загинуло двоє пасажирів «Москвича» – жителі села Великі Млинівці 1978 та 1994 років народження.

Водія цього автомобіля із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, переломами гомілки, в травматичному шоці й мозковою комою доправили до медзакладу. Проте врятувати життя 28-річному чоловікові не вдалося. Того ж дня він помер у лікарні.

Із закритою черепно-мозковою травмою та скальпованою раною лобно-тім’яної ділянки госпіталізували в травматологічне відділення Кременецької райлікарні і водія позашляховика.

Подія внесена в ЄРДР за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення ПДР).