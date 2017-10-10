На Тернопільщині платникам податків у січні-вересні повернули 308 мільйонів гривень ПДВ

На Тернопільщині платникам податків у січні-вересні повернули 308 млн грн заявленого до відшкодування ПДВ.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, загалом за 9 місяців 2017 року заявки на бюджетне відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок подали 65 представників бізнесу Тернопільщини на загальну суму 316 млн грн. Минулого року за аналогічний період ця суму складала 210 млн грн.

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Станом на початок жовтня цього року платникам податків області вже відшкодовано з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 308 млн грн ПДВ, тоді як минулого року ця сума становила 120 млн гривень.

За результатами проведених перевірок з початку року упереджено 0,2 млн грн заявленого до відшкодування податку на додану вартість.

Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 47 млн грн, з них 31 млн грн перебувають в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів та 16 млн грн – в стадії судового та адміністративного розгляду.

Станом на початок жовтня минулого року невідшкодований залишок ПДВ на розрахунковий рахунок становив 115 млн грн.