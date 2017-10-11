У Тернополі при отриманні 1,5 тисяч гривень хабара затримали викладачку навчального закладу

У Тернополі при отриманні 1,5 тис грн хабара затримали викладачку одного з навчальних закладів. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, учора до прокуратури із заявою звернулась студентка одного з училищ і повідомила, що майстер виробничого навчання вимагає у неї 1,5 тис грн за зарахування виробничої практики, яку вона фактично не проходила.

Сьогодні дівчина принесла обумовлену суму, після чого викладачку затримали у робочому кабінеті.

Читайте такожУ Тернополі у ДТП за участю автомобіля поліції пошкоджено 3 автомобілі

Злочин викрито спільно з працівниками УСБУ в області та поліції.

Тернопільською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України ( отримання неправомірної вигоди).

Як відомо, на Житомирщині затримано зловмисників, які вимагали з жителя Бердичева майже мільйон гривень.