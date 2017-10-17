У Тернополі нетверезий водій спричинив потрійну ДТП
15:14, 17 жовтня 2017Тернопіль
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У ДТП ніхто не постраждав.
У Тернополі нетверезий водій спричинив потрійну ДТП. Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, аварія сталася учора близько 16 год на вул. Білецькій.
Зіткнули Nissan Kubistar, Honda Accord та Nissan Primastar.
Встановлено, що 28-річний водій Nissan Primastar, який є винуватцем ДТП, перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Алкотест погодився пройти на місці. Результат – 3,07 проміле, що у 15 разів перевищує допустиму норму.
На водія патрульні склали протокол за ст.124 КУпАП (ДТП) та ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння).
У ДТП ніхто не постраждав.
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