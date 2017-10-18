На Тернопільщині знайшли у лісі мертвим 64-річного чоловіка, якого розшукували з 15 жовтня. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення батька його син повідомив гусятинських правоохоронців 16 жовтня.

Зі слів чоловіка, пенсіонер вранці 15 жовтня пішов в ліс збирати гриби. Близько обіду він зателефонував синові й повідомив, що заблукав, а в телефоні закінчується заряд. Ні вночі, ні наступного ранку чоловік додому не повернувся.

Правоохоронці організували пошукові заходи, але, на превеликий жаль, знайшли пенсіонера мертвим. Слідів насильницької смерті на тілі виявлено не було.

Смерть, за попередніми даними, настала з природних причин.