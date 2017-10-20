Школа зі стрибків на лижах з трампліна та біатлонна база, розташовані на Тернопільщині, отримали статус баз олімпійської підготовки

Кременецька СДЮШОР із стрибків на лижах з трампліна та біатлонна база «Колос» у Підгородньому отримали статус баз олімпійської підготовки.

Яке повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це йдеться в оприлюдненій постанові Кабінету Міністрів України № 734 «Про внесення змін до переліку закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки».

Постанова передбачає виключення з зазначеного переліку баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, що не використовуються для проведення всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань та навчально-тренувального процесу.

Натомість нововключені заклади фізичної культури і спорту заплановано застосовувати для забезпечення проведення на високому організаційному рівні навчально-тренувального процесу національних збірних команд України з видів спорту для участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Зокрема, до переліку увійшли Кременецька спеціалізована спортивна дитячо-юнацька школа олімпійського резерву із стрибків на лижах з трампліна та лижного двоборства (м.Кременець) та навчально-спортивна база «Колос» з біатлону та лижних гонок (с. Підгороднє Тернопільського району).