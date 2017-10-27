Спортсменка з Тернопільщини, виборовши перше місце на чемпіонаті України з кросу, виборола путівку на Чемпіонат Європи. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, чемпіонат України з легкоатлетичного кросу серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків та команд ДЮСШ і СДЮШОР проходив у Сумах.

Цей турнір мав статус відбіркового до складу національної збірної України, яка 10 грудня візьме участь в континентальній першості з кросу, що пройде у місті Шаморин (Словаччина).

Чотириста спортсменів від юнаків та дівчат 2002 р.н. до дорослих, боролись за перемоги на дистанціях від 1 до 10 км та путівки на чемпіонат Європи.

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Студентка ТНПУ ім. В.Гнатюка, майстер спорту міжнародного класу Наталія Стребкова (ШВСМ, ФСТ «Динамо», тренери Ігор Сташко та Олександр Степанюк) у змаганнях серед молоді до 23 років, подолавши дистанцію 6 км за 20хв 42 сек, завоювала перше місце та путівку на участь в чемпіонаті Європи.

Загалом Тернопільщину на змаганнях у Сумах представляло тринадцятеро легкоатлетів - вихованців Бережанської, Збаразької, Зборівської та обласної ДЮСШ, які зуміли в командному заліку серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл України вибороти четверте місце.

Право участі у чемпіонаті Європи в Словаччині здобула також і ще одна представниця тернопільської легкоатлетичної школи – колишня вихованка обласної ДЮСШ Наталія Семенович (Олійник), яка зараз виступає за Київську область. Спортсменка на дистанції 6 км серед молоді посіла п’яте місце.