У Тернополі затримали двох неповнолітніх, яких підозрюють в крадіжці безалкогольних напоїв. Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, близько 2 год ночі патрульні помітили двох підозрілих хлопців на вул. Живова. Полісмени підійшли до них, щоб встановити їх особи. 17-річні юнаки доволі дивно поводилися.

При поверхневій перевірці інспектори виявили у них різні напої. З’ясувалося, що вони викрали їх, розбивши вітрину у холодильнику.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Усі обставини події встановлюються.