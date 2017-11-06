На Тернопільщині водій травмував 9-річну дитину і втік з місця ДТП

У Тернопільській області водій травмував 9-річну дитину і втік з місця ДТП. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, потерпілого із закритим переломом гомілкової кістки лівої ноги бригада швидкої екстреної медичної допомоги доставила до Шумської лікарні неповнолітнього мешканця райцентру.

За даними поліції, тілесні ушкодження хлопець отримав в результаті наїзду на нього автомобіля невідомої марки.

Після ДТП водій з місця пригоди втік. Правоохоронці вилучи фрагменти автомобільного дзеркала й розшукують винуватця аварії.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).