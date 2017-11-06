

На Тернопільщині у пожежі загинув місцевий житель. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Посухів Бережанського району.

На виклик направили черговий караул 7- ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4 чоловік, які встановили, що горить житловий будинок. Орієнтовна площа загорання - 70 м кв.

О 01.33 рятувальники вогонь зупинили, а о 02.36 – повністю ліквідували.

Вогнем знищено приватний одноповерховий житловий будинок загальною площею 70 м кв, матеріальні цінності та речі домашнього вжитку.

На місці події виявлено тіло власника будинку. Причина виникнення пожежі встановлюється.