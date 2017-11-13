На Тернопільщині перекинувся мікроавтобус (фото)

На Тернопільщині перекинувся мікроавтобус. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора 12 листопада о 11.25 на автодорозі поблизу смт. Козова трапилась.

На місце оперативно направили черговий караул 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4-ох чоловік .

Рятувальники ’ясували, що водій автомобіля Volkswagen, не впоравшись із керуванням, допустив перекидання транспортного засобу у кювет.

Фахівці ДСНС деблокували потерпілого водія, передавши його працівникам екстреної медичної допомоги.