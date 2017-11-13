На Тернопільщині перекинувся мікроавтобус (фото)
11:41, 13 листопада 2017Тернопіль
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Фахівці ДСНС деблокували потерпілого водія, передавши його працівникам екстреної медичної допомоги.
На Тернопільщині перекинувся мікроавтобус. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора 12 листопада о 11.25 на автодорозі поблизу смт. Козова трапилась.
На місце оперативно направили черговий караул 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4-ох чоловік .
Рятувальники ’ясували, що водій автомобіля Volkswagen, не впоравшись із керуванням, допустив перекидання транспортного засобу у кювет.
Фахівці ДСНС деблокували потерпілого водія, передавши його працівникам екстреної медичної допомоги.
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