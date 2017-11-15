На Тернопільщині створили обласну Спілку учасників АТО

На Тернопільщині створили обласну Спілки учасників АТО Тернопілля. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, керівництво спілки підписало меморандум про співпрацю з Головним територіальним управлінням юстиції у Тернопільській області.

«Що стосується конкретного юридичного, фізичного об’єднання, то його як такого не було. На сьогодні кожен район області має свою громадську організацію. Керівники районних організацій, яких делегували, представляють інтереси учасників бойових дій. Люди організувалися і кожен конкретно знає свій напрямок, тому легше зорієнтуватися, до кого потрібно звертатися. Ми працюватимемо виключно у законному полі, співпрацюватимемо не лише з громадськими організаціями, які допомагають учасникам АТО, а й іншими. Будемо вирішувати значні та болючі питання», – зазначив керівник спілки «Об'єднання учасників АТО Тернопілля» Дмитро Харчук.

Керівник юридичного блоку, голова спілки воїнів АТО Підволочиського району Назар Хрущ зауважив, що голова ціль об’єднання – захист прав та свобод учасників бойових дій та членів їхніх сімей.

«Запрошуємо до співпраці органи місцевого самоврядування. Наша діяльність стане ще більш фаховою, адже долучатимемо адвокатів, тісно співпрацюватимемо з управлінням юстиції обласної адміністрації, який нам багато допомагає, надає консультації, тощо. Сподіваємося у подальшому на розуміння та співпрацю», – сказав Хрущ.

Заступник голови ТОДА Юрій Юрик під час підписання меморандуму наголосив, що облдержадміністрація завжди готова співпрацювати та допомагати учасникам АТО.

«У Тернопільській області дуже важлива подія, адже учасники АТО об’єдналися та разом відстоюють свої законні інтереси. Ваш авторитет у суспільстві настільки високий, що спільно з вами ми зможемо вирішити дуже багато як гуманітарних, так і соціально-економічних питань. Думаю, що наша співпраця полягатиме не лише у соціальному форматі. Якщо говорити про економічну складову, то питання кооперативного руху є важливою частиною, яка допоможе створити лідерські позиції в нашій області», - висловив переконання Юрик.