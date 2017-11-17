Інтернет-шахраї за добу видурили в жителів Тернопільщини 12 тисяч гривень
14:39, 17 листопада 2017Тернопіль
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За всіма фактами шахрайства відкрито кримінальні провадження.
Інтернет-шахраї за добу видурили в жителів Тернопільщини 12 тис. грн / фото fotokanal.com
Інтернет-шахраї за добу видурили в жителів Тернопільщини 12 тисяч гривень.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жертвами зловмисників стали дві тернополянки та мешканка села Острів.
Жителька району хотіла придбати за вигідною ціною дрова для опалення. Вона оплатила 6 тис. грн, однак товару так і не дочекалася.
Інша жертва шахрайства перевела 3,6 тис. грн за дитячий квадроцикл, після чого оголошення зникло з сайту, а телефон продавця перестав відповідати.
3,5 тис. грн втратила ще одна тернополянка, яка в аналогічний спосіб купувала меблевий гарнітур.
За всіма фактами шахрайства відкрито кримінальні провадження.
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