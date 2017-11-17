Інтернет-шахраї за добу видурили в жителів Тернопільщини 12 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жертвами зловмисників стали дві тернополянки та мешканка села Острів.

Жителька району хотіла придбати за вигідною ціною дрова для опалення. Вона оплатила 6 тис. грн, однак товару так і не дочекалася.

Інша жертва шахрайства перевела 3,6 тис. грн за дитячий квадроцикл, після чого оголошення зникло з сайту, а телефон продавця перестав відповідати.

3,5 тис. грн втратила ще одна тернополянка, яка в аналогічний спосіб купувала меблевий гарнітур.

За всіма фактами шахрайства відкрито кримінальні провадження.