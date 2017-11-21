У Тернополі затримали нетверезого водія, який після вчинення ДТП намагався втекти з місця події

У Тернополі затримали нетверезого водія, який, спричинивши ДТП, намагався втекти з місця події. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, Інспектори, патрулюючи проспект Злуки, помітили, що водій Daewoo Lanos зіткнувся з автомобілем Honda Accord. При цьому одразу спробував покинути місце ДТП.

Патрульні поліцейські заблокували йому проїзд.

Розмовляючи з втікачем, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти алкотест. Вміст алкоголю в крові у нього перевищувала допустиму норму у 5 разів.

На водія патрульні склали 3 протоколи за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, вчинення ДТП та з’їзд з місця ДТП. Окрім того, винесли постанову за керування без відповідних документів.