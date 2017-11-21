У Тернополі неповнолітній викрав з мусульманського дому для молитви понад тисячу доларів

У Тернополі неповнолітній викрав з мусульманського дому для молитви 1 тис. доларів та 3 тис. грн. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, гроші 15-річний тернополянин викрав із скриньки для пожертв у підвальному приміщенні на вул. Живова, тимчасово облаштованого для молитв.

За словами старшого слідчого Тернопільського відділення поліції Оксани Валіхової, хлопець неодноразово бачив, як в приміщення будинку заходять іноземні студенти. Йому стало цікаво і юнак періодично приходив дивитися, як проходять релігійні обряди у мусульман.

Помітивши, де зберігаються кошти, він виніс скриньку, а гроші витратив на власні потреби.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ст.185 ч. 1 ККУ (крадіжка).