На Тернопільщині втопилася 60-річна жінка

Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

На Тернопільщині втопилася 60-річна жінка. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 28 листопада об 11.12 в селі Дубенка Монастириського району в річці Коропець жителями села виявлено тіло місцевої жительки. Для проведення робіт з діставання тіла залучався черговий караул ДПРЧ 19 Управління. Ймовірна причина загибелі – утоплення. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

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