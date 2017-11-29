На Тернопільщині втопилася 60-річна жінка

10:27, 29 листопада 2017
Тернопіль
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Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Фото Wikipedia

На Тернопільщині втопилася 60-річна жінка. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 28 листопада об 11.12 в селі Дубенка Монастириського району в річці Коропець жителями села виявлено тіло місцевої жительки.

Для проведення робіт з діставання тіла залучався черговий караул ДПРЧ 19 Управління. Ймовірна причина загибелі – утоплення.

Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

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Теги: #новини Тернопільщини#жінка втопилася