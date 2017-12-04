У Тернополі під час пожежі на станції техобслуговування згорів автомобіль "BMW" (фото)

У Тернополі під час пожежі на станції техобслуговування згорів автомобіль «BMW». Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора на вул. Микулинецькій. Вогонь знищив легковий автомобіль «BMW», холодильник, монітор, матеріали для ремонту автомобілів, титанові диски, покрівлю будівлі на площі 40 м кв, двері, вікна, перегородки, стелажі та обладнання для технічного обслуговування автомобілів на площі орієнтовно 50 м кв.

Внаслідок загорання пошкоджено ролетні ворота, металевий каркас даху, покрівлю та стіни суміжної будівлі. Загорання ліквідовано черговими караулами частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону, 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Завдяки діям бійців служби порятунку не допущено розповсюдження вогню на стоянку, розташовану через 1 м від станції техобслуговування, де перебувало 15 автомобілів.