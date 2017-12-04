На Тернопільщині за вихідні рятувальники відбуксирували 13 вантажівок та 2 мікроавтобуси, які потрапили у снігові пастки

На Тернопільщині за вихідні рятувальники відбуксирували 13 вантажівок та 2 мікроавтобуси. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, в період з 2 по 3 грудня через погіршення погодних умов та снігопади підрозділи Управління ДСНС України у Тернопільській області надавали допомогу водіям транспортних засобів, що опинилися у сніговій пастці.

Зокрема на автодорозі Підгайці–Івано-Франківськ в с. Завалів Підгаєцького району черговим караулом ДПРЧ 14 Управління було здійснено буксирування з кювету на проїжджу частину дороги вантажного автомобіля «DAF», а в Чорткові – мікроавтобуса «Mercedes Sprinter», який теж злетів у кювет.

У Бучачі черговим караулом ДПРЧ 9 Управління було здійснено буксирування на проблемній ділянці дороги 3-х вантажних автомобілів та мікроавтобуса «Mercedes Sprinter», у с. Кровінка – двох вантажних автомобілів з цистернами марки «VOLVO»

У Тернополі за допомогою автомобіля підвищеної прохідності «УРАЛ-КТЛ» АРЗ СП Управління здійснено буксирування 6 вантажних автомобілів, зокрема на клеверному мості на вул. Микулинецька – 1 автомобіль, на підйомі у с. Підгороднє – 5 вантажних автомобілів.