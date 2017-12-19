Сьогодні у Тернополі відбудеться фестиваль творчості дітей з особливими потребами "Повір у себе"

Сьогодні у Тернополі відбудеться XXІІІ обласний фестиваль творчості дітей з особливими потребами «Повір у себе».

Як повідомили УНІАН організатори фесту, у заході візьмуть участь 400 дітей з особливими потребами, які навчаються в інтернатних закладах області та діти із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та перебувають на соціальному супроводі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області.

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Під час фестивалю буде працювати виставка творчих робіт дітей з особливими потребами. Кожен учасник фестивалю отримає солодкий подарунок, а переможці – призи та дипломи.

Також у подарунок для дітей-учасників фестивалю творчі колективи Тернопільського національного економічного університету підготували яскраве святкове шоу та виставу-мюзикл «Сніговик повертається-2».

Відбудеться захід в актовій залі ТНЕУ.

Організатори фестивалю – облдержадміністрація та обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Фестиваль проводиться для сприяння реінтеграції дітей з інвалідністю в суспільство, розширенню їх соціальних контактів, самовизначенню і самореалізації, розвитку творчих здібностей, формує усвідомлення в громадськості важливості проблем сімей, які виховують дітей з особливими потребами.