У Тернополі чоловік намагався винести з супермаркету товарів на 600 гривень

У Тернополі затримали 24-річного чоловіка, який намагався під одягом винести з супермаркету алкоголю та наїдків на 600 грн.

Про це УНІАН повідомили в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області.

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Молодий чоловік привернув увагу охоронців супермаркету, оскільки тривалий час ходив поміж стелажами з товаром, проте в його корзині було порожньо. Як з’ясувалося, крадене він сховав під верхній одяг.

Під час огляду в зловмисника було вилучено дві пляшки коньяку, слабоалкогольні напої, м’ясні та кондитерські вироби. Загалом - на суму понад 600 грн.

Щодо затриманого відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 ККУ (крадіжка).