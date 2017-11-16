У столичному гіпермаркеті охоронці затримали та обшукали школярок

У Києві вибухнув скандал через конфлікт двох дівчат з охоронцями супермаркету "Ашан". Ті запідозрили подружок у крадіжці пилочки для нігтів і зачинили їх у кімнаті охорони, йдеться в сюжеті ТСН.

В суботу 10-класниця Дана з подружкою Анею приїхали до магазину по шкарпетки та фарбу для волосся. Вони довго блукали між поличками з косметикою, розрахувалися на касі, а вже після цього дівчат перехопив охоронець із питанням, де пилочка. "Ми знаємо, що ви взяли пилочку і не повернули. Зараз покажіть речі та будемо викликати поліцію", - переповідають дівчата слова працівника охорони.

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Школярки твердять, що навіть не розуміли, про що йдеться, і з переляку були готові вивернути рюкзаки та кишені просто в залі, однак їх провели до спеціальної кімнати. Аргументували це можливістю переглянути відео з доказами факту крадіжки, однак запису так і не показали. "Я виклала із сумки та рюкзака все, Аня також. Але їх усе одно не влаштувало, що там немає пилочки. Один із них узяв рюкзак, заліз у кишеню і взяв гумку. З такою ухмилкою: де ти поділа пилочку? Кажу: та немає в мене пилочки! У мене вже ком у горлі, я взагалі говорити не можу", - розповідають дівчата.

За словами школярок, охоронці закінчили обшук та допит, лишень коли переконалися, що серед речей пилочки справді немає. Діти вийшли з кімнати та одразу ж зателефонували батькам. Ті викликали поліцію та поїхали в супермаркет. Те, що сталося, батьки порівняли з поведінкою НКВС. За підсумками подій у крамниці правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Юрист Опанас Карлін на прохання журналістів прокоментував скандал. На його думку, охорона "Ашану" діяла поза законом. При підозрі в крадіжці працівник служби безпеки зобов’язаний викликати поліцію – ні обшукувати, ні кудись вести він права не має. Уповноважений у справах дітей Микола Кулеба каже, що правила стосовно дітей іще суворіші.

Через п’ять днів після інциденту дівчат разом із батьками запросили переглянути відео з камер спостереження в "Ашані". Журналістам відео не показують, а охорона магазину від будь-яких коментарів відмовляється, адресуючи до прес-служби. Адміністрація супермаркету через соцмережі прозвітувала, що триває внутрішнє розслідування, охоронці усунені від виконання обов’язків, а рішення про їхню подальшу долю буде ухвалено за підсумками цього розслідування. Батьки кажуть, що їх влаштує лише звільнення охоронців.