На Тернопільщині викрили комбайнера, який крав дизельне пальне

У Тернопільській області викрили комбайнера, який крав дизельне пальне. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора до поліцейських надійшло повідомлення від представника департаменту служби безпеки агрохолдингу про те, що за селом Чабарівка Гусятинського району водій комбайна, що належить аграрному підприємству, водій техніки зливає дизельне пальне. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

21-річний комбайнер зізнався, що вранці під час заправки не дотягнув на баку пломбу, а після обіду попросив знайомого приїхати з двома 25-літровими каністрами.

Одна з них на момент прибуття поліцейських вже була наповнена пальним.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ККУ (крадіжка).