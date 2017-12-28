На Тернопільщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно депутата сільради за ненадану електронну декларацію

На Тернопільщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно депутат сільради за ненадану електронну декларацію.

Теребовлянською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ст.366-1 КК України (умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) стосовно депутата однієї з сільських рад Теребовлянського району.

Читайте такожТернопільська облрада затвердила повноваження нового 22-річного депутата Василя Чашки

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що депутат сільради, будучи суб'єктом декларування, маючи всі необхідні умови та технічні можливості, умисно не подав щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій органів місцевого самоврядування за 2016 рік, шляхом заповнення такої на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.