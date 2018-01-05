На Тернопільщині нетверезий дебошир побив офіцера поліції

На Тернопільщині нетверезий 22-річний юнак побив офіцера поліції.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора близько 2 год ночі в ході патрулювання Підволочиська поліцейські сектору реагування патрульної поліції помітили в центрі райцентру біля ялинки нетверезого чоловіка. Молодик вів себе агресивно, на вимогу поліцейських припинити протиправні дії не реагував, погрожував фізичною розправою. За появу в громадському місці в нетверезому стані зловмисника було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 178 КУАП.

Невдовзі дебошир прийшов до адміністративного приміщення поліції, де, помітивши автомобіль поліцейських, почав перешкоджати його руху. Коли старший лейтенат вийшов, щоб вгаумавти юнака, той накинувся на нього.

Після бійки інспектор патрульної поліції за допомогою звернувся до медиків. У нього було діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій голови. Потерпілий не госпіталізовувався.

Нападник було затримано в порядку статті 208 КПК та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. З’ясувалося, що затриманий уже мав проблеми із законом через майнові злочини.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).