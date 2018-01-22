На Тернопільщині судитимуть матір-одиночку за сутенерство

Передано до суду справу щодо 26-річної мешканки Тернопільщини, яка вдруге звинувачується у сутенерстві.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, з 2017 року оперативники документували факти зайняття проституцією. У ході оперативних заходів стало відомо, що заборонений бізнес започаткувала матір-одиначка. На допомогу вона взяла собі подругу, яка працювала адміністратором, та знайомого, який розвозив “підлеглих” на зустрічі.

Надавати інтимні послуги погодилися четверо мешканок Дніпропетровської та Запорізької областей віком від 25 до 30 років. Їх мешканка Теребовлянщинии знайшла через оголошення в інтернеті.

Клієнтів організаторка секс-бізнесу шукала через оголошення в соцмережах та на сайтах, а зустрічі організовували лише на виїздах. Година послуг коштувала від 1,2 тис. грн.

Справу щодо жінки передано до суду.

Їй інкрименують ст. 303 ч. 2 ККУ (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) та ст. 302 ч. 2 ККУ (створення або утримання місць розпусти і звідництво).