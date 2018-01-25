У Тернополі злодій вкрав із зоомагазину товару на 20 тисяч гривень

У Тернополі зловмисник викрав із зоомагазину товару на 20 тис. гривень.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, з торгового закладу, розташованого на ринку «Оріон», викрали повідки та ошийники для вигулу собак та котів, а також корм для тварин.

Власниця крамниці спочатку вирішила самостійно розшукати крадія і в поліцію не зверталася. Через кілька днів працівники ринку повідомили їй, що невідомий молодий чоловік виніс на продаж її товар. Торговця зловили та викликали поліцейських.

В ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що затриманий на ринку молодий чоловік до крадіжки не причетний. Він лише реалізовував ошийники та повідки, які йому дав знайомий, 35-річний тернополянин. Саме він, як встановили слідчі, і виявився злодієм.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ.