На Тернопільщині майже годину гасили пожежу в фельдшерсько-акушерському пункті

Обставини виникнення пожежі та збитки встановлюються.

На Тернопільщині майже годину гасили пожежу ФАПу.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 30 січня о 13:28 на номер екстреного виклику «101» 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області, надійшло повідомлення про пожежу в с. Жилинці Борщівського району.

Як вдалось встановити, пожежа виникла близько 13.25 в приміщенні, де розташовано фельдшерсько-акушерський пункт. Спалахнуло перекриття адміністративної будівлі.

На гасіння пожежі було залучено підрозділ місцевої пожежної охорони с. Озеряни. О 13.57 пожежу на площі 1,5 м кв. було в локалізовано, а о 14.40 – ліквідовано.

Обставини виникнення пожежі та збитки встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня рятувальники загасили пожежу будівлі фельдшерського пункту в с. Голотки Підволочиського району, що належить Скориківській ОТГ.