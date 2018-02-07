На Тернопільщині затримали чоловіка, який 2 роки переховувався та не з’являвся на суд
12:52, 07 лютого 2018Тернопіль
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Жителя Почаєва звинувачують у викраденні 5 тис. грн в жительки села Затишшя.
Жителя Почаєва звинувачують у викраденні 5 тис. грн в жительки села Затишшя. / фото УНІАН
На Тернопільщині затримали 38-річного чоловіка, який 2 роки переховувався та не з’являвся на суд.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жителя Почаєва звинувачують у викраденні 5 тис. грн в жительки села Затишшя.
Щодо нього було відкрито кримінальне провадження за ч.1. ст. 185 ККУ, згодом його передали до суду.
Проте підозрюваний з’явився лише на одне судове засідання, а потім зник. Зловмисника було оголошено у розшук.
Під час відпрацювання Кременеччини місцеві оперативники спільно з розшуківцями обласного управління виявили розшукуваного, в якості міри запобіжного заходу йому обрано тримання під вартою.
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