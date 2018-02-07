На Тернопільщині затримали чоловіка, який 2 роки переховувався та не з’являвся на суд

Жителя Почаєва звинувачують у викраденні 5 тис. грн в жительки села Затишшя.

На Тернопільщині затримали 38-річного чоловіка, який 2 роки переховувався та не з’являвся на суд.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жителя Почаєва звинувачують у викраденні 5 тис. грн в жительки села Затишшя.

Щодо нього було відкрито кримінальне провадження за ч.1. ст. 185 ККУ, згодом його передали до суду.

Проте підозрюваний з’явився лише на одне судове засідання, а потім зник. Зловмисника було оголошено у розшук.

Під час відпрацювання Кременеччини місцеві оперативники спільно з розшуківцями обласного управління виявили розшукуваного, в якості міри запобіжного заходу йому обрано тримання під вартою.