З початку 2018-го через центри зайнятості області шукали роботу 403 бійців АТО.

На Тернопільщині у 2017 році працевлаштували 292 воїна АТО – 72% від тих, які звернулися за допомогою.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного центру зайнятості, загалом у місцевих центрах зайнятості Тернопільщини упродовж 2017 року було зареєстровано 1399 безробітних демобілізованих учасників АТО, з них 48 - мали інвалідність.

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Найбільше колишніх воїнів звернулося до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості – 203 особи, Гусятинського – 112, Теребовлянського – 105, Борщівського районних центрів зайнятості – 103.

З початку 2018-го через центри зайнятості області шукали роботу 403 бійців АТО.

«Це люди, які пережили жахіття війни, потребують особливої нашої уваги та підтримки. У співбесіді з кожним з них ми враховуємо ряд соціальних, емоційних, психологічних аспектів, кожному добираємо відповідну програму сприяння зайнятості з індивідуальним набором заходів і послуг. Усім їм надаються консультації з метою сприяння у працевлаштуванні, започаткування власного бізнесу, залучення до тимчасової зайнятості, щодо можливостей професійного навчання чи перенавчання за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття», – каже директор ОЦЗ Василь Олещук.

За його даними, у 2017 році було працевлаштовано 292 колишніх воїна, з них 13 – на умовах компенсацій роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 6 отримали допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємництва.

73 демобілізованих учасники АТО пройшли профнавчання. Після закінчення навчання 65 безробітних цієї категорії працевлаштовано. До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 69 осіб.

Уже цьогоріч, завдяки службі зайнятості, роботу знайшли 22 «атовці».

Загалом, починаючи з 2015 року по 9 лютого 2018-го за сприяння центрів зайнятості області вдалося працевлаштувати 715 колишніх воїнів.

Наразі для 337 колишніх учасників АТО продовжується пошук підходящої роботи.

Допомогу по безробіттю отримують 250 осіб.