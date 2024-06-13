Шахраї створюють фейкові акаунти авіакомпаній і намагаються виманити у пасажирів конфіденційну інформацію.

Експерти з подорожей звернули увагу на новий вид кібершахрайства в соцмережах, який стає дедалі популярнішим у розпал туристичного сезону. Жертвами аферистів у цьому випадку стають пасажири найбільших авіакомпаній.

Річ у тім, що в топ-сезон через завантаженість аеропортів, переповненість літаків і загальний поспіх із пасажирами частіше трапляються неприємні інциденти, які потребують реакції авіакомпанії. Це може бути скасування або затримка авіарейсу, втрата багажу, відмова в обслуговуванні, скарга на місце в літаку і багато іншого. У подібних ситуаціях люди часто на емоціях починають писати про свій негативний досвід у соцмережах – хтось у пошуках контакту з авіакомпанією, а хтось просто щоб поскаржитися. Саме на таких пасажирів і полюють шахраї.

Як зазначає портал Which?, аферисти вишукують у соцмережах, насамперед у Х, подібні повідомлення користувачів, і звертаються до них від імені співробітників авіакомпанії. Щоб ввести жертв в оману, вони найчастіше використовують на аватарках реальні лого авіакомпаній, а їхній нік може лише незначно відрізнятися від справжніх назв перевізників. І часто пасажири, перебуваючи на емоціях, бувають неуважними, а тому не одразу помічають підступ.

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Як експеримент журналіст порталу залишив коментар на сторінці реального акаунта авіакомпанії Wizz Air у соцмережі X, щоб дізнатися, чи не був затриманий його рейс, і майже одразу ж він отримав відповіді від двох фейкових акаунтів. Обидва використовували майже однакові формулювання, вибачившись за незручності, заявивши, що вони "вже передали це питання у відповідний відділ" і запросивши контакт у WhatsApp "для надання допомоги".

Через аналогічні фіктивні облікові записи в X шахраї намагалися зв'язатися з клієнтами British Airways, easyJet, Jet2, Ryanair, Tui, Virgin Atlantic і багатьох інших авіакомпаній.

Водночас експерти виявили, що фейкові акаунти часто реагують швидше, ніж справжні авіакомпанії, але вони також вклинюються у вже наявні розмови між користувачами та авіакомпаніями.

Навіщо шахраї зв'язуються з потенційними жертвами

отримати номер телефону та інші конфіденційні дані, які вони зможуть використати у своїх цілях або перепродати іншим злочинцям (спочатку вони можуть запросити номер вашого бронювання або номер рейсу, щоб мати переконливіший вигляд)

запропонувати користувачам перейти за посиланнями на фішингові веб-сайти, які збирають дані кредитних карт

нібито для розв'язання проблеми обманом змусити користувачів завантажити шахрайський платіжний застосунок (наприклад, Remitly, Skrill і WorldRemit)

Як повідомляв УНІАН, ще наприкінці 2023 року з подібним видом шахрайства зіткнулися пасажири українського лоукостера SkyUp. Оскільки через повномасштабне вторгнення Росії в лютому 2022 року авіакомпанія припинила виконувати рейси до/з України, українці, які вже оплатили квитки на скасовані рейси, періодично запитували в соцмережах перевізника, як вони можуть повернути свої гроші.

Шахраї відстежували такі повідомлення і зверталися до пасажирів в особистому листуванні нібито від імені співробітників авіакомпанії, намагаючись виманити у них конфіденційну інформацію. У підсумку представникам SkyUp довелося випустити офіційне застереження клієнтам, щоб вони не реагували на подібні повідомлення і залишалися пильними.

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