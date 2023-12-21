Злочинці активізувалися невдовзі після того, як SkyUp розповів про перебіг процесу повернення коштів пасажирам за скасовані через війну авіарейси.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines, яка після початку повномасштабного вторгення Росії зупинила польоти в Україні та переорієнтувалася на іноземний ринок, попередила про активізацію онлайн-шахрайства в соцмережах від її імені.

Як повідомила прес-служба компанії в своєму Facebook, пасажири почали отримувати повідомлення у соцмережах від нібито служби підтримки SkyUp, в яких шахраї просили надати їм персональні дані та номери банківських карток користувачів.

Таке повідомлення отримав і кореспондент УНІАН в Instagram, який одразу заблокував і поскаржився на шахрайський акаунт, а також повідомив авіакомпанію про таку активність.

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В авіакомпанії закликали своїх клієнтів бути пильними і не надавати жодних даних у разі таких звернень, а також, за можливості, повідомляти співробітників SkyUp про такі випадки.

Водночас авіаперевізник наголосив, що його співробітники ніколи не звертаються до пасажирів з особистих акаунтів у месенджерах та в соцмережах.

Що цьому передувало

Незадовго до активізації шахраїв прес-служба SkyUp повідомила, що вона почала частково повертати кошти за скасовані авіарейси через початок Росієї повномасштабної віний проти України. Зокрема, станом на грудень 2023 року клієнтам було повернуто 17,5 млн грн.

Одразу після цього користувачі почали цікавитися в коментарях, куди їм варто звертатися, щоб потрапити в коло щасливчиків, яким повернули кошти. У відповідь менеджери авіакомпанії обіцяли зв'язатися з пасажирами в особистих повідомленнях.

Вочевидь, ці повідомлення помітили шахраї та вирішили скористуватися ситуацією. Для достовірность вони навіть використовували на іконках логотип SkyUp. Спочатку вони просили надати приватну інформацію, як-то номер скасованого рейсу, ім'я пасажира, електронну адресу та номер телефону, а якщо ж користувач відповідав – додатково просили надати банківські дані.

Втім, оскільки повідомлення було надіслане англійською мовою, ймовірно, більшість пасажирів одразу зрозуміли, що тут щось не чисто.

Як повідомляв УНІАН, раніше авіакомпанія SkyUp отримала дозволи на польоти до Канади та ліцензію на польоти в США.

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