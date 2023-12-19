Виявляється, далеко не всі звичні святкові предмети можна брати в аеропорт або на борт літака.

Ірландський лоукостер Ryanair напередодні початку сезону різдвяних відпусток в кінці грудня випустив нагадування для пасажирів з приводу того, які звичні святкові атрибути в жодному разі не можна брати на борт літака.

"У зв'язку з початком щорічного зимового потоку пасажирів в аеропортах по всьому світу в грудні цього року очікується підвищена завантаженість. У поспіху, пляшки з віскі будуть викидатися, парфумерія покинута, а подарунки в святковій упаковці конфісковані співробітниками служби безпеки аеропорту. Щороку одна і та ж історія – без необхідності. Маючи це на увазі, ми склали зручний список того, що можна і що не можна робити, щоб побачити ваше щасливе проходження через службу безпеки європейських аеропортів в це Різдво", – йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Що можна і що не можна брати в аеропорт і на літак на Різдво

1. Збереження цінностей. Не кладіть в зареєстрований багаж дорогий годинник, лімітовані фігурки з "Зоряних Воєн" або цінні фотографії. Якщо ці подарунки будуть вкрадені, пошкоджені або втрачені, ви не отримаєте за них компенсацію.

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Цінні речі краще взяти з собою в літак у меншій ручній поклажі (тій, яку ви можете сховати під сидінням перед собою). Для вашого спокою найкращий спосіб забезпечити безпечну доставку ваших дорогоцінних подарунків – це носити їх там, де ви зможете за ними доглядати.

2. Категорично заборонено. Не беріть з собою в ручну поклажу іграшки, схожі на зброю – іграшкові пістолети, водяні пістолети, рогатки, дротики і спортивні біти.

Поппери, бенгальські вогні, феєрверки або різдвяні хлопавки вважаються вибухонебезпечними/легкозаймистими предметами, які становлять загрозу здоров'ю пасажирів і екіпажу, а також безпеці повітряного судна. Ці предмети не можна брати на борт ані в багажі, ані в ручній поклажі – краще купувати їх вже за місцем відпочинку.

3. Подарунки у святковій упаковці. Загорнуті в святковий папір подарунки не можна проносити в ручній поклаж – вони, швидше за все, будуть відкриті та перевірені співробітниками служби безпеки аеропорту.

Замість цього складену подарункову упаковку можна взяти з собою окремо, щоб загорнути подарунок по прибуттю. При цьому загорнуті подарунки можна провозити в зареєстрованому багажі.

4. Рідина. Алкоголь і косметика є вельми популярним подарунками, проте не варто забувати, що в ручну поклажу можна брати рідини сумарним об'ємом не більше 100 мл. Зокрема, під заборону потрапляють:

Всі напої, включаючи воду, алкоголь, супи та сиропи

Креми, лосьйони, масла, духи, блиски для губ, туш тощо

Спреї та балони під тиском, включаючи піну для гоління і спреї-дезодоранти

Пасти, в тому числі зубні

Гелі, включаючи гель для волосся та душу

Джеми та варення

Різдвяні прикраси, наповнені водою, такі як снігові кулі

Виняток становлять тільки дитяче харчування і ліки, але тільки в обсягах, необхідних під час польоту.

Якщо ви перевозите рідини об'ємом менше 100 мл, вони повинні міститися в спільному прозорому пластиковому пакеті об'ємом не більше 1 літра (приблизно 20 х 20 см). Пакет повинен бути запечатаний.

При цьому рідини в будь-якому обсязі можна провозити в зареєстрованому багажі.

Куплені в duty free рідини можна пронести на борт в тарах більше 100 мл, проте варто врахувати, що у кожної авіакомпанії на цей рахунок свої правила – якщо одні дозволяють проносити їх безкоштовно в необмеженій кількості, то інші тільки в обсягах, які поміщаються в ручній поклажі. Все інше буде вважатися як додатковий багаж, за який доведеться заплатити.

5. Крихкі подарунки. Керамічні/крихкі подарунки слід загорнути в пухирчасту плівку, а потім в толстовку або інший м'який/щільний предмет одягу. Перевозити їх варто в зареєстрованому багажі.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам розповіли, які місця в літаку краще не вибирати взимку, якщо вони не хочуть захворіти.

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