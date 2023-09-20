Навіть в Європі можна знайти кілька напрямків, де тепло взимку.

З наближенням зими, коли темні ночі стають непристойно довгими, а погода за вікном зовсім не радує теплом, жителі Європи все частіше починають замислюватися про те, щоб відправитися кудись погрітися на сонечку.

Експерти з подорожей з The Independent назвали сім популярних туристичних напрямків по всьому світу, де спекотно в грудні.

1. Канкун, Мексика. Середня температура в грудні – +25°C, сонячних годин на день – 6. Це місто на півострові Юкатан в Мексиці має репутацію улюбленого місця для весняних канікул серед жителів Заходу, але і взимку тут відмінні умови для відпочинку. Груднева температура близько 30°C, кілометри білого піску і смарагдові води роблять це місце ідеальним для того, щоб поєднати зимове сонце з яскравою місцевою культурою.

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2. Лансароте, Іспанія. Середня температура в грудні – + 18°C, сонячних годин на день – 6. Іспанські Канарські острови є одним з небагатьох європейських напрямків, де тепла погода зберігається протягом зими, і навіть у грудні на Лансароте можна очікувати температури до 22°C. Цей мальовничий острів усіяний більш ніж 300 вулканічними конусами, чорними скельними утвореннями, схожими на місяць, і золотими прибережними зонами.

3. Мускат, Оман. Середня температура в грудні – + 23°C, сонячних годин на день – 9. Столиця Оману розташована між Оманською затокою і високими горами Хаджар, які ідеально доповнюють міські пейзажі з білосніжними будівлями.

4. Сідней, Австралія. Середня температура в грудні – + 21°C, сонячних годин на день – 8. Поки в Європі починається зима, в Австралію приходить літо – і саме в її столиці можна відвідати одні з найбільш впізнаваних пам'яток країни, наприклад, знаменитий Оперний театр.

5. Бангкок, Таїланд. Середня температура в грудні – + 27°C, сонячних годин на день – 9. Існує одразу кілька причин, за якими Бангкок ставав найбільш відвідуваним містом в світі протягом останніх декількох років. З одного боку, це відправна точка для подальшої подорожі до популярних пляжів Пхукета або затишних островів Ко Ліпе або Ко Самуї, з іншого боку, в столиці Таїланду гості можуть зануритися в повне розваг божевільне місто.

6. Кейптаун, Південна Африка. Середня температура в грудні – + 22°C, сонячних годин на день – 11. Столиця Південної Африки вступає в літо в грудні, що робить його одним з кращих місяців для відвідування міста. В цей час туристи можуть як відпочити на місцевих пляжах, так і досліджувати місцеві природні пам'ятки при комфортній температурі.

7. Пафос, Кіпр. Середня температура в грудні – + 15°C, сонячних годин на день – 6. Хоча Пафос і менш теплий, ніж більш віддалені місця, він є одним з найнадійніших місць в Європі для пошуків зимового сонця, куди можна дістатися всього за пару годин. У грудні туристам тут гарантовані комфортні умови для приємних прогулянок біля моря або вивчення стародавніх руїн.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали найтепліші напрямки в Європі на осінь 2023 року.

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