На найбільш популярних пляжах Таїланду з сьогоднішнього дня заборонено курити

Обмеження починають діяти на 24 пляжах в 15 провінціях, зокрема, на острові Пхукет, в курортних містах Паттайя та Хуахін.

Заборона на куріння на найбільш популярних у відпочиваючих пляжах почала діяти в Таїланді з 1 лютого. Її порушникам загрожує штраф або тюремне ув'язнення.

Читайте такожНазвані найпопулярніші для туризму країни світуЯк повідомили в департаменті морських і берегових ресурсів країни, вільними від куріння оголошені 24 пляжі в 15 провінціях королівства. Серед них виявилися популярні місця відпочинку на острові Пхукет, в курортних містах Паттайя, Хуахін. За порушення заборони загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі до 100 тис. батів (понад $3 тис.), за яким може послідувати позбавлення волі на строк до одного року, передає ТАСС.

"Перш ніж йти на пляж курці повинні погасити сигарету. Куріння суворо заборонено", - нагадав журналістам глава одного з регіональних підрозділів департаменту морських і берегових ресурсів Баннарак Сермтхонг. Як пояснив чиновник, навіть прогулянка з запаленою сигаретою буде прирівнюватися до порушення правил.

Попереджувальні написи на пляжах, які потрапили в зону обмеження, були встановлені за кілька місяців до початку дії обмежень. Тут також обладнані спеціальні місця для куріння - невеликі скляні павільйони з витяжкою. Наприклад, уздовж пляжу Патонг на острові Пхукет з'явилося шість подібних кабінок.

Обмеження щодо куріння, почали діяти в Таїланді ще з початку листопада минулого року. Однак місцеві чиновники вирішили не застосовувати санкції стосовно порушників протягом трьох місяців.

У Туристичному управлінні Таїланду вважають, що якщо дана міра виявиться успішною, то вона може бути розширена на всі пляжі в країні. Як пояснили у відомстві, головна причина введення заборони - велика кількість сигаретних недопалків, які щодня осідають в пісках таїландських пляжів.

Влада також думає про введення заборони на куріння на екскурсійних човнах, що курсують в Сіамській затоці і Андаманському морі, оскільки недопалки з них найчастіше летять у воду.