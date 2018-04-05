Акція діє при бронюванні квитків на літаки компанії 5 квітня 2018 року.

Угорський лоукостер Wizz Air запустив одноденні знижки 20% на всі рейси до 30 червня 2018 року, при бронюванні сьогодні, 5 квітня 2018 року.

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Як повідомляється на сторінці авіакомпанії в Facebook, акція діє 5 квітня з 00:00 до 23:59 за центрально-європейським часом (-1 година різниці з Києвом). При цьому термін поїздки обмежений - всі рейси за цією програмою повинні бути завершені до 30 червня 2018 року. Ціна дійсна тільки при бронюванні на офіційному сайті компанії або в її мобільному додатку.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2018 року угорський лоукост-авіаперевізник Wizz Air заявив про плани розширити свою мережу польотів 70 новими маршрутами протягом найближчих декількох місяців. При цьому 16 з цих нових маршрутів планується відкрити до/з українських аеропортів - Києва, Львова та Харкова.