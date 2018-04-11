Лоукост Wizz Air з червня вдвічі збільшить кількість рейсів зі Львова до Берліна

Рейс Львів-Берлін Wizz Air виконує з червня 2017 року. Польоти виконуються в аеропорт Шенефельд.

Wizz Air з 18 червня подвоїть частоту польотів на лінії Львів-Берлін з двох до чотирьох на тиждень, свідчить оновлений розклад авіаперевізника.

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З'являться рейси в понеділок і п'ятницю. Наразі рейси виконуються в середу і неділю. Ці перельоти доступні для бронювання до кінця жовтня, повідомляє Avianews.

Рейс Львів-Берлін Wizz Air виконує з червня 2017 року. Польоти виконуються в аеропорт Шенефельд.

Нагадаємо, в березні 2018 року Wizz Air відкрив відразу три нові маршрути зі Львова. 25 березня лоукост відновив регулярні польоти за маршрутом Дортмунд-Львів, виконавши перший рейс за цим маршрутом за останні чотири роки. 26 березня Wizz Air виконав перші рейси в аеропорт Львів з польських міст Катовіце і Гданськ.

C 1 травня бюджетник відновить польоти до Львова з лондонського аеропорту Лутон, які не виконувалися з 2009 року.