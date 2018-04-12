Український лоукостер SkyUp отримає перші літаки вже в квітні-травні

Наразі компанія проходить сертифікацію, яку планується завершити до 19 квітня. Після цього буде виконаний перший рейс, швидше за все, до Шарм-ель-Шейху.

Перший український лоукост-авіаперевізник SkyUp очікує отримати свої перші три літаки вже в квітні-травні 2018 року.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на прес-службу авіаперевізника.

Відзначається, що першими у флот надійдуть два 189-місцевих Boeing 737-800 2013 року випуску, які раніше літали в Malaysia Airlines. Третій борт - 149-місцевий Boeing 737-700 - поповнить парк SkyUp імовірно в травні цього року.

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"Всі літаки будуть мати фірмову ліврею до кінця року. Приблизно в квітні буде пофарбований перший літак", - повідомили в SkyUp.

При цьому у компанії розповіли, що на даний момент авіаперевізник проходить процес сертифікації, який планується завершити 18-19 квітня. Після цього планується виконати перший рейс SkyUp, швидше за все, за маршрутом Київ - Шарм-ель-Шейх.

Перший український лоукостер планує базуватися в аеропорту "Київ ім. Сікорського" (Жуляни). Відповідний договір авіаперевізник вже уклав.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня 2017 року міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що перша національна авіакомпанія в сегменті дешевих авіаперевезень SkyUp почне роботу в квітні 2018 року.