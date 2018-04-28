У МЗС повідомили, коли 215 застряглих в Єгипті українських туристів вилетять додому

Українці розміщені у готелі, виліт в Україну запланований на 18.00.

215 українських туристів, які другу добу очікують повернення до Львова з Шарм-ель-Шейху (Єгипет), будуть доставлені додому сьогодні ввечері.

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Про це Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ (МЗС) України повідомляє у Facebook, коментуючи ситуацію навколо затримки вильоту з Єгипту 215 українських туристів, які після неодноразового перенесення рейсу другу добу очікують у готелі.

«Всі пасажири були перевезені до готелю Experience Park Land, де розмістилися на ніч, та були забезпечені водою і харчами. Прибуття нового літака на заміну очікується о 17:00 і виліт з пасажирами, відповідно о 18:00», - йдеться у повідомленні.

За даними МЗС, збір пасажирів на виїзд до аеропорту почнеться після отримання повідомлення про виліт запасного літака з України.

«Посольство України в Єгипті тримає цю ситуацію на контролі», - запевнили у міністерстві.

Пояснюючи ситуацію, в МЗС зазначили, що виліт чартерного літака авіакомпанії Yan Air з 215 українськими туристами до Львова з аеропорту Шарм-ель-Шейх 27 квітня було затримано з технічних причин, при цьому через певні причини не зміг відлетіти в Україну і літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня МЗС України рекомендувало українцям при подорожах до Єгипту зважати на проведення антитерористичної операції «Синай-2018» в цій країні, у зв’язку з чим 15 квітня місцевий парламент вкотре продовжив режим надзвичайного стану на три місяці.